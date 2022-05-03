شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدين هجوم أربيل فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما وقع في أربيل بإقليم كردستان العراق الليلة الماضية، وأسفر عن إلحاق أضرار بمصفاة لتكرير النفط .

وذكرت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان بحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الهجمات في العراق، بما في ذلك على قطاع الطاقة، هي اعتداء على سيادة العراق وتضر بالمواطنين العراقيين".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تقف مع شعب العراق وستواصل العمل لضمان أمن واستقرار وسيادة الدولة العراقية".

كما أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، عن قلقها جراء إطلاق صواريخ على مصفاة لتكرير النفط في أربيل.

وذكرت البعثة الأممية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن إطلاق الصواريخ المتهور على مصفاة لتكرير النفط في أربيل عشية عيد الفطر يعد تطورا مقلقا ".

وأكدت أنه "يجب على قادة العراق العمل كفريق واحد لمواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها".

وكانت قد أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس الاحد، استهداف مصفى شركة (كار) بالصواريخ في محافظة أربيل، فيما أشارت إلى العثور على منصة محشوة بأربعة صواريخ في ناحية بعشيقة.