شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات في سنجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، عن قلقها إزاء الاشتباكات الجارية في مدينة سنجار غرب محافظة نينوى شمالي البلاد.



وقالت البعثة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الاثنين - "نشعر بقلقٍ بالغٍ إزاء الاشتباكات في سنجار وما لها من عواقب وخيمة على المدنيين، ينبغي أن تكون سلامة وأمن أهالي سنجار في صُلب وصدارة الاهتمام، لقد عانوا كثيراً في الماضي وهُم يستحقون السلام تحت سلطة الدولة".



واضافت أنه "لا مكان للمفسدين الداخليين والخارجيين في سنجار" .



وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت الليلة الماضية بين قوات من الجيش العراقي وعناصر من وحدات حماية سنجار الموالية لحزب العمال الكردستاني في باب شلو شمالي سنجار.