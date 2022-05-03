شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة اليمني يدعو الى تنفيذ الأولويات الملحة اقتصاديا وأمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الى تكثيف الجهود من أجل تنفيذ الأولويات الملحة في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والإنسانية.



وأطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي -خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية اليوم الاثنين- مجلس الوزراء، على نتائج زيارته التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحجم الدعم الذي تلقاه من قيادتي البلدين.



وأشار العليمي إلى أن الزيارة تكللت بالاتفاق على تشكيل فوري للجان مشتركة، تتولى متابعة تنفيذ التعهدات في مجالات الكهرباء والطاقة والصحة والطرق والمياه والسدود وكذلك في الجوانب الأمنية والعسكرية، لافتا إلى أن الدعم المخصص للبنك المركزي قيد التنفيذ الفعلي.