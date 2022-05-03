شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين في أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 10 مواطنين فلسطينيين، بينهم أسرى محررون، من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، في أول أيام عيد الفطر السعيد.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال أربعة مواطنين من رام الله، بوسط الضفة، وأسير محرر من الخليل، جنوب الضفة، فيما تم اعتقال فتى من محافظة قلقيلية الواقعة في الشمال.



ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من باب "حطة" وساحة باب "العامود"، فيما تم اعتقال أسيرين محررين من بلدة "حزما" شمال شرق القدس.