شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يدعون لاقتحام الأقصى ورفع العلم "الإسرائيلي" داخله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الاثنين، إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك ورفع علم الاحتلال داخله يوم الخميس المقبل.

وقال الإعلام الإسرائيلى، إن مستوطنين وجهوا دعوات لاقتحام المسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلى داخله يوم الخميس المقبل، تزامناً مع ذكرى احتلال فلسطين.

ويواصل المستوطنون الإسرائيليون بشكل يومي، اقتحام باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وينفذون جولات استفزازية في باحاته.