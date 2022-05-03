شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تجتاح 7 قرى وتتسبب بأضرار مادية في كركوك شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضررت 7 قرى عراقية، اليوم الاثنين، نتيجة السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة والتي اجتاحت محافظة كركوك شمال العراق.



وقال مدير شرطة "ليلان" العراقية، العميد صلاح الدين صابر - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم - إن "السيول اجتاحت قرى يارمجه ويحياوه وزندانه وخالو بازياني وحسين إسلام وبان ليلان، نزولاً الى القرى المحاذية لناحية تازه"، لافتًا إلى أن "السيول تسببت بأضرار مادية كبيرة دون تسجيل أي خسائر بشرية".



وأضاف أن "القوات الأمنية المرابطة في تلك المناطق أطلقت نداءً تحذيريًا للمواطنين لإخلاء المناطق بالسرعة الممكنة"، مشيرًا إلى أن "مساحة الأرض التي اجتاحتها السيول تبلغ اكثر من 50 كيلومترًا مربعًا".



كما تضرر مساحة تقدر بـ3 آلاف دونم من الأراضي الزراعية نتيجة السيول، وفقًا لمدير ناحية "ليلان" محمد ويس.