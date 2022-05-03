شكرا لقرائتكم خبر عن نزع 1.833 لغما بالأراضى اليمنية عبر مشروع "مسام" خلال الأسبوع الرابع من أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، نزع 1.833 لغمًا زرعتها جماعة الحوثى في مختلف مناطق اليمن، خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل الماضي؛ منها 1.195 لغمًا مضادًا للدبابات، و638 ذخيرة غير متفجرة.

وتمكن فريق "مسام" حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، من نزع 260 لغمًا مضادًا للدبابات، و75 ذخيرة غير متفجرة في مديرية حريب بمحافظة مأرب، وفي محافظة شبوة تم نزع 158 لغمًا مضادًا للدبابات، و235 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عين ، إضافة إلى 208 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان.

ونزع "مسام" كذلك 569 لغمًا مضادًا للدبابات، و328 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب بمحافظة تعز؛ وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال شهر أبريل الماضي إلى 6.356 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 335 ألفًا و893 لغمًا زرعتها جماعة الحوثى بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.