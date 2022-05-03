شكرا لقرائتكم خبر عن "سانا": مقتل وإصابة عناصر من "قسد" بريف دير الزور إثر هجوم الأعنف منذ أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مقتل وإصابة عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال هجوم بالرشاشات والقذائف، استهدف أحد نقاطها بريف دير الزور الشمالي.



ونقلت الوكالة السورية عن مصادر محلية: "استهدف هجوم بالأسلحة الرشاشة والقذائف نفذه مجهولون نقطة عسكرية تابعة لعناصر قسد فى قرية السجر شمال دير الزور، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العناصر ممن كانوا متواجدين داخل النطة".



وأشارت المصادر السورية إلى أن هذا الهجوم يعد الأكبر والأعنف الذى يستهدف قسد خلال الأسابيع الأخيرة فى هذه المنطقة، حيث شارك فيه نحو 20 مسلحًا استخدموا قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة بكثافة ومن محاور عدة.



يذكر أن عددًا من مسلحى "قسد" كان قد قتل وأصيب آخرون مؤخرًا إثر هجمات بعبوة ناسفة وأسلحة رشاشة على سيارتين عسكريتين ونقطة عسكرية تابعة لهم بريف الرقة.