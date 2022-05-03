شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى لبنان يحث على ضرورة المشاركة فى الانتخابات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حذر مفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة الشهر الجاري، مشددا على أن الامتناع عن المشاركة في الانتخابات هو الوصفة السحرية لوصول الفاسدين إلى السلطة.

وأشار إلى أن لبنان مر عبر تاريخه الحديث، بأزمات سياسية وأمنية صعبة ومعقدة وواجه مصاعب اقتصادية واجتماعية كثيرة ومتداخلة، ولكنه استطاع أن يخرج منها بفضل تمسكه بإيمانه وبوحدته الوطنية، موضحا أن اللبنانيين اليوم قادرون على إعادة بناء وطنهم من جديد، وعلى إعادة ترميم مؤسسات دولتهم المنهارة، وذلك انطلاقا من اختيار أعضاء المجلس النيابي ، الذي يشكل المدخل إلى الإصلاح المنشود.

وأضاف المفتى أن الانتخابات النيابية فرصة للتغيير نحو الأفضل واختيار الأصلح عبر المشاركة الفعلية الكثيفة وقول الحق في ورقة التصويت، مشيرا إلى أن الشكوى من الفساد والفشل في الإدارة لا يكون بالكلام فقط، إنما يحتاج إلى عمل يبدأ بالمشاركة في الانتخابات باختيار الصالحين من المواطنين وليس بالامْتناع عن المشاركة في الانتخابات، مشددا على أن الخطأ المتكرر يهبط إلى مستوى الجريمة الكيْرى بحق الوطن.

وتبدأ الانتخابات النيابية يوم الجمعة المقبل بتصويت اللبنانيين في الخارج بالدول العربية، فيما يصوت المغتربين في باقي دول العالم الأحد المقبل، وتجري الانتخابات بالداخل يوم 15 مايو الجاري.