شكرا لقرائتكم خبر عن أمن كردستان العراق يعلن اعتقال أحد المشاركين في الهجوم على أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، اعتقال أحد المشاركين في الهجوم الصاروخي الذي استهدف قضاء خبات، على حدود أربيل يوم أمس.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية عن مجلس أمن إقليم كردستان - في بيان - قوله إن : "أجهزة أمن إقليم كردستان العراق ألقت القبض على أحد المشاركين بالعملية الإرهابية التي وقعت يوم أمس الأحد، على حدود أربيل"، مشيرًا إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت في مدينة الموصل".