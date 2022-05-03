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أمن كردستان العراق يعلن اعتقال أحد المشاركين في الهجوم على أربيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، اعتقال أحد المشاركين في الهجوم الصاروخي الذي استهدف قضاء خبات، على حدود أربيل يوم أمس.


ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية عن مجلس أمن إقليم كردستان - في بيان - قوله إن : "أجهزة أمن إقليم كردستان العراق ألقت القبض على أحد المشاركين بالعملية الإرهابية التي وقعت يوم أمس الأحد، على حدود أربيل"، مشيرًا إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت في مدينة الموصل".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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