شكرا لقرائتكم خبر عن وفاتان و5 إصابات إحداها خطيرة إثر حادث تصادم بين مركبتين فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي شخصان وأصيب 5 آخرون، الاثنين، إثر حادث تصادم بين مركبتين في الأردن على طريق 100 "بما يعرف بتحويلة الزرقاء"، وفقا لمصدر أمنى أردنى.

وقال المصدر الأمني في تصريحات لوسائل إعلام محلية أردنية، الاثنين، إنّ حادث السير الذي وقع بين مركبتين نهاية طريق 100 ونتج عنه وفاتان و5 إصابات إحداها سيئة، حيث تم نقل الوفيات والإصابات إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، موضحا أن الأجهزة الأمنية الأردنية باشرت التحقيق بالحادثة.