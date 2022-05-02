شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير من تطبيق "مايكروسوفت" زائف يسبب إقفال جهاز الكمبيوتر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طلب خبراء من مستخدمي ”وندوز 10“ ضرورة توخي الحذر قبل تنزيل أي تطبيقات أو تحديثات تدعي أنها من ”مايكروسوفت“ بعد اكتشاف فيروس خطير قد يترك أصحاب أجهزة الكمبيوتر يواجهون فاتورة ضخمة لفتح ملفاتهم وإصلاح أجهزتهم.



وأوضح الخبراء أنه ”إذا طلب منك جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام وندوز 10 فجأة تنزيل تطبيق أمان جديد من مايكروسوفت فاحذر.. ويبدو أن المتسللين أطلقوا فيروسا جديدا يمكن أن يجعل الضحايا يواجهون فاتورة إصلاح كبيرة“.