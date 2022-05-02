عيد الفطر يوم غدٍ الثلاثاء في هذه الدول.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت إيران، أمس الأحد، أن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.



وذكرت "إرنا" أن لجنة تقصي الهلال أعلنت "تعذر رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة وأن الاثنين هو المتمم لشهر رمضان ويوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال واول أيام عيد الفطر".

وفي العراق، أعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، علي السيستاني، الأحد، أن اليوم الاثنين مكمل لشهر رمضان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال المكتب، في بيان، إن "اليوم الاثنين يعد مكملا لشهر رمضان ويكون يوم الثلاثاء أول شوال عيد الفطر".

وقالت بنغلادش إن الثلاثاء 3 هو أول أيام عيد الفطر السعيد، واليوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وأشار مركز الفلك إلى أن بنغلادش هي من الدول التي لا تعتمد تحري الهلال باستخدام التليسكوب، إلى جانب عدة دول اخرى.

كما أعلنت لاحقا كل من باكستان والهند عدم ثبوت رؤية هلال شوال، وأن يوم الثلاثاء 3 هو أول أيام يوم عيد الفطر السعيد.

وكانت 3 دول أعلنت العيد أمس الأحد بعد ثبوت رؤية الهلال يوم أمس السبت، وهي افغانستان والنيجر ومالي.