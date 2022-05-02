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طبيب روسي يحدد أفضل فاكهة للوقاية من السرطان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الدكتور أندريه بروديوس، عالم المناعة الروسي، أن الرمان يمنع تطور الأورام السرطانية.

 

ويشير العالم الروسي في حديث تلفزيوني، إلى أن الرمان هو الفاكهة الأكثر فعالية للوقاية من السرطان.

 

ويضيف موضحا، تحتوي ثمار الرمان على نسبة عالية جدا من مركبات الفلافونويد التي تقلل الالتهابات وتساعد على مكافحة الخلايا السرطانية.

 

ويقول، " تحتوي 100 غرام من ثمار الرمان على 70بالمئة من حاجة الجسم اليومية إلى مركبات الفلافونويد، أي أن تناول 150 غراما من ثمار الرمان كافية لتوفير حاجة الجسم اليومية منها".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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