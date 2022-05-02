شركة جاجوار تطرح أيقونتها الجديدة من XE وXF

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

طرحت شركة جاجوار الموديلين الجديدين من سيارتيها XEوXF، ويدعمان نظام التحكم بالأوامر الصوتية عبر المساعد الصوتي أمازون Alexa.



وأوضحت الشركة البريطانية أن النسخ الرياضية 300 Sportمن السيارة تتميز من خلال الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة، مع جميع ألوان الطلاء، فضلا عن اللونين الميتاليك Carpathian Grey و Silicon Silver. وتتوج Black Pack بالعديد من المكونات المطلية باللون الأسود، مع نوافذ معتمة.

وتتميز المقصورة الداخلية من خلال العديد من الحليات المصنوعة من سبائك الألومنيوم، والخشب الفاخر. وتعتمد مجموعة التعليق على ممتصات صدمات متوائمة، والتي يمكن ضبطها في عدة مستويات عبر زر في قمرة القيادة.

ويزأر بداخل السيارة محرك بنزين تربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 300 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، يتم توزيعها على عجلات الدفع الأربعة بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي.

وتتسارع XE من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر5 ثانية، في حين تبلغ XF هذا التسارع في 1ر6 ثانية. وفي جميع النسخ يتم تحديد السرعة القصوى عند 250 كلم/س.

وكشفت جاجوار النقاب مؤخرا عن F-Pace التي تنتمي لفئة الطرازات SUV وتتسم بنفس لمسات الفخامة المعهودة من الشركة.

وقد تم تدعيم برنامج دفع السيارة بمحرك جديد سداسي الأسطوانات يعمل بوقود الديزل أو البنزين.