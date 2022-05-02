شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الاتحادية بالعراق تحبط هجوما لعصابات تنظيم داعش الإرهابية فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت قوات الشرطة الاتحادية فى العراق، هجوما لعصابات تنظيم داعش الإرهابية في وادي الشاي بمحافظة كركوك العراقية .



ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن مصدر أمني عراقى أن "لواء 20 في الفرقة الخامسة الشرطة الاتحادية صد هجوما لعصابات داعش في وادي الشاي"، لافتا إلى أن "هناك خسائر في صفوف عناصر تنظيم داعش الارهابى ".



وأضاف، أن " قوة من الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية الخامسة الآن تضيق الخناق على عصابات داعش في ظل ظروف جوية سيئة".