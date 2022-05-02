شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية المكلف يطلق مبادرة لحوار وطنى للوصول إلى توافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب "فتحي باشاغا" إطلاق مبادرة لحوار وطني للتواصل المباشر مع كافة الأطراف والوصول إلى توافق وطني حقيقي.

وقال باشاغا في كلمة له بمناسبة عيد الفطر المبارك هنأ خلالها الشعب الليبي بالعيد حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، "إن المبادرة تهدف إلى ترسيخ مبدأ المشاركة الوطنية الواسعة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تضافر وتعاضد الجميع"، مشيرا إلى أن حكومته مدت أيديها للجميع بلا استثناء، ولم ترفض الجلوس، مع أي طرف يعتقد أن الحكومة أتت ضده أو بمواجهته ومحاربته.

وحول تسلم حكومته لمهامها من العاصمة طرابلس، قال "إننا التزمنا بمبدأ أساسي، وهو حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار العاصمة، ورفضنا الكامل للاقتتال مهما كانت الأسباب، وأننا نؤمن بضرورة الحوار والتوافق، وتوضيح وجهة نظرنا لجميع الأطراف بلا استثناء، وأن تواصلنا مستمر مع كل من يريد بناء دولة محترمة وقوية يسود فيها الرخاء تنبذ العنف والظلم والكراهية ومستقلة بقرارها".

وأضاف "نتشارك مع الجميع في شيء واحد، ولا يمكن أن نتنازع عليه هو ليبيا الدولة والوطن الذي لا تستوعبه عائلة أو قبيلة أو شخص أو مدينة.. وطن يستوعب الجميع، ونفتح عهدا جديدا، ومستقبلا نطوي به ماضي أليم، ونفتح صفحة ناصعة البياض نكتب فيها الخير والسلام والرفاه لاستقرار بلدنا ليبيا".