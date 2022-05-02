شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يؤدى صلاة عيد الفطر فى جامع الشيخ زايد مع جموع المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاة عيد الفطر المبارك اليوم مع جموع المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، ألقى خطبة صلاة عيد الفطر المبارك التي جاءت تحت عنوان "وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حيث قال فيها : إنه من عظيم قدرة الله تعالى وبالغ حكمته أن جعل الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا ويتواصلوا وجعل التفاضل بينهم بالتقوى ومكارم الأخلاق وفضائل القيم .

موضحاً أن التعارف يثمر التآلف والذي يتحقق به التقارب بين الناس والتعاون بين الشعوب استجابة لأمر الله تعالى" وتعاونوا على البر والتقوى" وبالتعارف تتضافـر الجهود وتتكامل الطاقات وتتحد الخبرات في إعمار الأرض وبناء حضارتها مهما اختلفت أعراق الخلق وتباعدت بلدانهم ليتحقق السلام وينتشر الوئام بينهم.

وأوضح الخطيب أن من صور التعارف إفشاء السلام والبشاشة والابتسام ليتحقق التعارف بين الأنام ويسود السلام ..منوها بأن ما يقوي أواصر التعارف والتآلف معاملة الناس بالأخلاق الحسنة وهو من كمال الإيمان وتمام التقوى والإحسان .. وقال إن عيدنا هو عيد مودة تملأ بالبهجة البيوت وتعارف وصلة رحم وإحسان إلى الفقراء والمساكين وإدخال السرور على اليتامى والأرامل والمحتاجين لتكتمل الفرحة في عيدنا.