كل ما تريد معرفته حول موتورولا Edge 30 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وضعت شركة موتورولا اسمها ضمن قائمة الأرقام القياسية وتحديدا فيما يتعلق بصناعة الهواتف الذكية، بعد أن كشفت عن أنحف هاتف 5G.



وأعلنت موتورولا عن هاتفها الذكي Edge 30 الجديد، الذي يعد أنحف هاتف 5G في العالم؛ حيث يبلغ سمكه 6.79 ملم.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهاتف الذكي الجديد ينبض بداخله المعالج Snapdragon 778G+، والذي يجمع بين أربعة أنوية ARM Cortex-A78 وأربعة أنوية Cortex-A55.

ويعتمد الهاتف الذكي على شاشة AMOLED قياس 6.5 بوصة وبدقة وضوح 2400×1080 بيكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز، مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بالكامل.

وتمتاز الشاشة بأنها محمية من الخدوش بواسطة الزجاج Gorilla Glass 3. كما يتمتع الجهاز بحماية جيدة ضد الغبار والماء وفق معيار الحماية IP52.

ويشتمل الهاتف الذكي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة بدقة 50 ميجابيكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابسكسل، بينما تبلغ دقة كاميرا السيلفي 32 ميجابيكسل.

ويتوفر الهاتف الذكي، الذي يعمل بنظام التشغيل Android 12، بالألوان "Meteor Gray" أو "Aurora Green" أو "Supermoon Silver".