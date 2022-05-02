شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان مهنئا بعيد الفطر: نسأل المولى أن يكون بهجة لوطننا وأمتنا والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز جموع المسلمين، بحلول عيد الفطر المبارك.

وكتب الملك سلمان، عبر حسابه على موقع تويتر، "نحمد الله أن أكرمنا بصيام شهر رمضان وقيامه، وبلّغنا عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والمسرات، ونشكره سبحانه وتعالى على ما آتانا من الخير والنِّعم، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد السعيد بهجة لوطننا وأمتنا والعالم أجمع."