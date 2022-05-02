شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مكثف للمصلين لأداء صلاة العيد فى الحرمين الشريفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صلاة عيد الفطر حضورا مكثفا فى الحرمين الشريفين اليوم الاثنين، حيث توافد المصلون منذ الساعات الأولى من الصباح.

وكان قد أصدر الديوان الملكى السعودى بيانا يعلن فيها الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقد وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة إلى مراعاة الحالات المناخية والمتغيرات التي تشهدها بعض المناطق من هطول أمطار غزيزة خلال يوم عيد الفطر المبارك بالتأكيد على منسوبي المساجد بإقامة صلاة العيد في الجوامع فقط دون المصليات المكشوفة حفاظاً على صحة وسلامة المصلين.