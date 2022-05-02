شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يؤدى صلاة عيد الفطر في مسجد قصر الصخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة صلاة عيد الفطر المبارك وذلك في مسجد قصر الصخير، برفقة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، استمع العاهل البحريني إلى خطبة صلاة العيد التي ألقاها الشيخ الدكتور محمد على بوجندل والذي تحدث عن المعاني السامية والعظيمة لعيد الفطر المبارك والتي تتجلى فيها قيم الأخوة والمودة والتراحم.

ورفع الحضور أصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى العاهل البحرينى بهذه المناسبة الجليلة، داعين الله أن يعيدها عليه أعواماً عديدة بدوام الصحة والسعادة وموفور العافية والعمر المديد، وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء المباركة لتعزيز مكتسبات الوطن ورفعته وترسيخ مكانته العالمية وإنجازاته الريادية وتحقيق تطلعات شعبه.