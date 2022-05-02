شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يبحث مع نظيره التونسى بعض المستجدات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره التونسي قيس سعيد بعض المستجدات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية، أجراها تبون مع قيس سعيد، هنأه فيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنّيا له وللشعب التونسي كل الخير واليمن والبركات.



من جهته، أعرب الرئيس التونسي عن تقديره الكبير على هذه "التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس الجزائري، سائلا الله تعالى، أن يعيد هذه المناسبة على الجزائر، قيادة وشعبا، بالمزيد من الرفاهية والهناء والتقدم".