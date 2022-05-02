شكرا لقرائتكم خبر عن شخص يحرق كلبا بالألعاب النارية بالسعودية.. ووزارة البيئة: جار التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يظهر فيه شخص يقوم بإحراق كلب الأمر الذى أثار ضجة وتفاعلا واسعا.

وبرز هاشتاج "حارق الكلب" بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعى، على تويتر، مستشهدين بمقطع الفيديو، من جهتها ردت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بتغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر مؤكدة أن عمليات التحقيق للتوصل إلى مرتكب العملية جارية.



الكلب

وقالت الوزارة: "تابعت الوزارة المقطع المتداول لقيام شخص بالإساءة للحيوان باستخدام الألعاب النارية حارق الكلب، وتؤكد أنه يجرى التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".