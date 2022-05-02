شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة اليمنى: نؤكد تمسكنا بالهدنة وندعو لاحترامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، أن السعي لتحقيق السلام الدائم والمستدام كان حاضرا في كل النقاشات التي أجراها، مشيرًا إلى أنه رغم كل الخروقات التي ارتكبتها جماعة الحوثي أكدنا ونؤكد تمسكنا بالهدنة وندعو لضرورة احترامها والالتزام ببنودها، وسنعمل بكل جدية لتوفير كل الظروف لإنجاحها.

ودعا كافة المكونات السياسية والاجتماعية ورجال الفكر والثقافة والاعلام الى توحيد صفهم، وجمع كلمتهم فقوتنا في اجتماعنا وتوحدنا، وعلينا جميعا مسؤولية الحفاظ على ذلك والعمل معاً من اجل بلدنا واهلنا، والاصطفاف خلف المجلس، فالجميع شركاء، فليس في قاموسنا الاقصاء والتهميش.

واشار الى ان العاصمة المؤقتة عدن كانت حاضرة كأولوية وخصوصا اعادة تأهيل وتحسين الخدمات فيها وصيانة وتطوير البنية التحتية وتوفير الامن والاستقرار.