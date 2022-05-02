شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن تسجل إصابتين جديدتين بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.



وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 265 ألفا و782 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و358 شخصا، فيما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.



وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.