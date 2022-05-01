شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعى، حرص المنامة على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المتعددة في مختلف المجالات.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسلامة الطرق جون تود، حيث تم مناقشة الجهود العالمية للسلامة على الطرق والتحضيرات القائمة لعقد الاجتماع رفيع المستوى بشأن تحسين السلامة على الطرق في العالم يومي 30 يونيو و1 يوليو 2022.



واستعرض السفير الرويعي التجربة الرائدة للبحرين في مجال سلامة الطرق من خلال تعزيز التشريعات وتحسين جمع البيانات، ووضع استراتيجيات وبرامج وطنية ومحلية للسلامة على الطرق.