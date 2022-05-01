الشرطة اللبنانية تحبط عملية تهريب 23 شخصا بشكل غير شرعى لقبرص

القاهرة - سامية سيد - أحبطت قوى الأمن الداخلى (الشرطة اللبنانية) عملية هجرة غير شرعية لـ 23 شخصا من لبنان إلى قبرص، وذلك أثناء التحضير للعملية وألقت القبض على شخصين أحدهما لبنانى والآخر سورى لاتهامهما فى التحضير لتهريب الأشخاص عبر مركب بحرى من الشمال.

وأكدت قوى الأمن الداخلى أن شعبة المعلومات قامت بالتحريات اللازمة لتحديد هويتى مشتبه بهما يقومان بالتحضير لتهريب أشخاص بصورة غير شرعية من لبنان إلى قبرص عبر مركب بحرى، ثم تمكنت عبر عملية رصد ومراقبة دقيقة من ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما مبلغ 1200 دولار أمريكى ومليون و600 ألف ليرة لبنانية.

وأضافت أنه بتفتيش منزل أحد المتهمين، عثرت شعبة المعلومات على 23 شخصا يحملون الجنسية السورية، بينهم نساء وأطفال، كانوا على أتم الجهوزية للهجرة عبر البحر.

واعترفا المتهمان بالتحضير لعملية تهريب الأشخاص الـ23 إلى قبرص، بواسطة مركب يملكه أحدهما، وذلك مقابل مبلغ 3000 دولار أمريكى عن كل شخص.

وأوضحت قوى الأمن الدخلى أن المتهمين كانا بصدد نقل الأشخاص إلى المركب والانطلاق بعملية تهريبهم فجرا إلى قبرص، ولكن أمر ضبطهما أمس حال دون ذلك.

جاء ذلك ضمن جهود شعبة المعلومات فى متابعة مكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى قبرص، والتى اتخذت من شواطئ محافظة لبنان الشمالى نقطة انطلاق بواسطة قوارب غير آمنة، غالبا ما تعرض حياة المهاجرين على متنها للخطر وللموت.