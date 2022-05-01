بشكل نهائي.. هكذا تحذف حسابك على تويتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قد ترغب في حذف حساب تويتر الخاص بك نهائيًا لعدة أسباب، فربما لا تكون متأكدًا حقًا من التغيير الوشيك في الملكية، أو ربما تعتقد أن التطبيق يستهلك الكثير من وقتك أو ربما تشعر بالملل من استخدام التطبيق فحسب، أياً كان السبب فإن العملية ليست سهلة.



قبل حذف حساب تويتر الخاص بك، ضع في اعتبارك ما إذا كنت ترغب في استخدام نفس معرف البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب الحالي لإنشاء حساب جديد في المستقبل. إذا كنت ترغب في إبقاء هذا الاحتمال مفتوحًا، فمن الحكمة تغيير معرف البريد الإلكتروني الخاص بك قبل المضي قدمًا في حذف حسابك لأنه قد يتم قفله.

الشيء نفسه ينطبق على اسم المستخدم الخاص بك، إذا كنت ترغب في استخدام نفس اسم المستخدم في المستقبل، فقم بتغييره قبل حذف الحساب وإلا سيتم قفله بشكل دائم ولن تستطيع استخدامه مرة أخرى.

لحذف حساب تويتر الخاص بك، يجب عليك أولاً إلغاء تنشيطه لمدة 30 يومًا. من الناحية النظرية، قد يمنع هذا الأشخاص من اتخاذ قرار متسرع بحذف حساباتهم والندم على ذلك لاحقًا. اتبع هذه الخطوات لإلغاء تنشيط حسابك ثم حذفه نهائيًا، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

- انتقل إلى تطبيق تويتر على هاتفك

- اضغط على ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيسر

- اضغط على "الإعدادات والخصوصية"

- اضغط على قسم "حسابك"

- اضغط على خيار "إلغاء تنشيط الحساب" في أسفل القائمة

- اضغط على "إلغاء التنشيط"

الآن، لقد بدأت عملية حذف حساب تويتر الخاص بك بشكل دائم. لديك ما يصل إلى 30 يومًا من وقت الضغط على "إلغاء التنشيط" قبل أن يحذف تويتر حسابك نهائيًا. تذكر أنه حتى بعد حذف حسابك، قد تظل بعض المعلومات الموجودة فيه متاحة للجمهور لأنه تمت فهرستها في محركات البحث.