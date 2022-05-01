اطلاق قفل الباب الجديد من شاومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة شاومي قفل الباب الذكي Smart Door Lock Proالجديد.



ويمكن استخدام قفل الباب الذكي بواسطة كلمة مرور أو أوامر صوتية أو جهاز يدعم تقنية اتصالات المجال القريب “NFC”.

بصمة الإصبع

وأوضحت الشركة الصينية أن القفل الذكي Smart Door Lock Proالجديد مزود بمستشعر بصمات أصابع فائق الدقة؛ حيث يمكنه التعرف على بصمة الإصبع بنسبة تصل إلى 98.7%.

ويمكن أيضا دمج القفل الجديد ضمن تجهيزات المنزل الذكي بحيث يتم مثلا إطفاء الأضواء والأجهزة عند غلق القفل وتشغيلها مجددا عند فتح القفل.

ونظرا لأن القفل الذكي يشتمل على كاميرا خارجية؛ فإنه يمكن أيضا استخدامه "كعين سحرية"، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه كجرس للباب.

وتم تجهيز القفل الذكي ببطارية سعة 5000 ميللي أمبير ساعة، والتي تمتاز بفترة تشغيل تصل إلى 10 شهور.

وشاومي هي شركة إلكترونيات صينية متعددة الجنسيات أسست في أبريل/نيسان 2010 ومقرها في بكين، تعمل وتستثمر في مجال صناعة أجهزة الهواتف الذكية وتطبيقاتها والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة المنزلية والحقائب والأحذية والإلكترونيات الاستهلاكية والعديد من المنتجات الأخرى، وفي 2017 كانت تعد الشركة الرابعة عالميًا بعد أبل وسامسونج وهواوي. ولها عدة مقرات رئيسية في سنغافورة وماليزيا والهند.

وأصدرت شاومي أول هواتفها الذكية في أغسطس/آب 2011، وسرعان ما اكتسحت السوق الصيني وأصبحت أكبر شركة هواتف ذكية في الصين في 2014، وأصبحت رابع أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني من 2018، طورت شاومي مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ومنتجات المنزل الذكي بلغت أكثر من 100 مليون جهاز ذكي. وفي 2019 بلغ عدد مستخدمي واجهة أم آي يوه آي 291.6 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وتوسعت الشركة إلى أسواق أخرى خارج الصين الكبرى منها سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وجنوب أفريقيا ومعظم البلدان والمناطق في جنوب شرق آسيا وأوروبا، ويبلغ عدد موظفيها 18.170 ألف موظف حول العالم.

وتقدر ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذي لي جون بنحو 12.5 مليار دولار أمريكي، طبقا لمجلة فوربس، وهي في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في العالم وتبلغ قيمتها أكثر من 46 مليار دولار أمريكي.

واحتلت المرتبة 468 في قائمة فورتشن جلوبال 500 لعام 2019، والمرتبة 422 في عام 2020، وبلغت شحنات هواتفها المحمولة 125 مليون وحدة في 2019 في المرتبة الرابعة عالميًا.