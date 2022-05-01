مواصفات هاتف X80 الذكي الجديد من فيفو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة فيفو هاتفها الذكي X80 الجديد، الذي يمتاز بشاشة AMOLED قياس 6.78 بوصة مع معدل تحديث صورة يبلغ 120 هرتز.



وأوضحت الشركة الصينية أن الشاشة تتمتع بشدة سطوع تبلغ 1500 نيت، مع عرض كامل لنطاق الألوان DCI-P3.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد المعالج ميديا تيك Dimensity 9000، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 أو 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 512 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة وضوح 50 ميجابيكسل، وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة وضوح 12 ميجابيكسل، وعدسة تلسكوبية بدقة وضوح 12 ميجابيكسل، مع كاميرا سيلفي بدقة وضوح 32 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مثبت صورة بصري.

ويمكن شحن البطارية سعة 4500 مللي أمبير ساعة عبر منفذ USB-Cبقدرة 80 وات.

ويصل سعر الهاتف إلى 565 دولارا أمريكيا أو ما يعادل 530 يورو.

وشركة فيفو لتكنولوجيا الاتصالات هي شركة تقنية صينية مملوكة من قبل بي بي كي إليكترونيكس المتخصصة بصناعة الهواتف الذكية وملحقات الهواتف والبرامج وخدمات الإنترنت إلى جانب كل من أوبو وريلمي وون بلس.

وقد تأسست عام 2009 في مدينة دونغ غوان الصينية وتعتبر لاعب رئيسي في سوق الهواتف الآسيوي. وتقوم الشركة بتطوير برامج خاصة لإصدارات هواتفها مثل متجر فيفو وآي مانجر المضافة بشكل افتراضي مع نظام التشغيل المعدل الخاص بهم «فن تتش أوس» المبني على نظام أندرويد.

وجرى توسيع نشاط فيفو منذ عام 2009 ليصل إلى أكثر من مائة بلد حول العالم، فقد بدأت فيفو توسعها الدولي منذ عام 2014 عند دخولها السوق التايلاندية. وما لبثت الشركة إلا أن تابعت هذا التوسع السريع ليصل الهند وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وميانمار والفلبين.

ثم دخلت فيفو في عام 2017 سوق الهواتف الذكية في روسيا وسريلانكا وتايوان وهونغ كونغ وبروناي وماكاو وكمبوديا ولاوس وبنجلاديش ونيبال. ودخلت في نفس العام 2017 من شهر يونيو لسوق الهواتف الذكية في باكستان لتصبح حاليا إحدى أسرع العلامات التجارية نمواً في البلاد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2017 دخلت الشركة للسوق النيبالية بإصدارات الهواتف Y53 وY65. كما أنها أعلنت دخولها 14 سوقاً في الشرق الأوسط منها مصر والمغرب وجنوب أفريقيا والسعودية والإمارات منذ أواخر يوليو 2019