شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: القبض على إرهابى ببغداد متورط فى اغتيال مدير للشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، القبض على إرهابي في بغداد مشترك بجريمة اغتيال مدير شرطة مدينة الإسكندرية بمحافظة بابل وسط العراق .

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- "من خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة لتحركات عناصر عصابات داعش الإرهابية واستنادا لمعلومات من قبل أحد المتهمين الملقى القبض عليهم سابقا، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب، لاشتراكه بعمليات ارهابية في جرف النصر من بينها عملية اغتيال مدير مركز شرطة الإسكندرية عام 2004 " .

وأضاف البيان أنه "تم تصديق أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية لينال جزاءه العادل".