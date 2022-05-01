شكرا لقرائتكم خبر عن وقف الأنشطة الرياضية وتعليق إقامة المباريات بلبنان استعدادا للانتخابات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت السلطات اللبنانية اليوم في تنفيذ قرار وقف الأنشطة الرياضية وتعليق إقامة المباريات على الأراضي اللبنانية حتى 16 من الشهر الجاري وذلك تنفيذا لقرار وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي لحين الانتهاء من الانتخابات النيابية المقررة في منتصف الشهر.

وأكد وزير الداخلية ،في قراره ، أن القوى الأمنية منهمكة في الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة وأمن العملية الانتخابية خلال الفترة التي تسبق الانتخابات.

وقال إن الهدف من القرار، منع استغلال أي نشاط رياضي من قبل البعض لربطه بالحملات الانتخابية وحصول خلافات تؤدي إلى المساس بالأمن والنظام العام.

يأتي ذلك ضمن خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات النيابية على الأراضي اللبنانية، والتي تتضمن منع التجمعات الكبيرة التي قد تؤدي إلى خلل أمني ووقف الأنشطة الرياضية والمباريات.

وترأس مولوي أمس اجتماعا لمجلس الأمن المركزي في الوزارة بحضور عدد من كبار القيادات الأمنية والعسكرية ومحافظي بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع وبعلبك الهرمل وعكار والنبطية.

وأكد مولوي الجاهزية الكاملة على كل المستويات الأمنية واللوجستية لمتابعة كل الأمور بتفاصيلها مع الإصرار على انجاح الاستحقاق الدستوري