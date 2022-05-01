شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية العراقية تعلن إحباط محاولة خرق لأحد الأنابيب النفطية فى ميسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، إحباط محاولة خرق لأحد الأنابيب النفطية في محافظة ميسان.

وذكرت الداخلية العراقية في بيان لها أن "مفارز الفوج الـ 11 التابع إلى مديرية شرطة نفط الجنوب تمكنت من إحباط محاولة خرق لأحد الأنابيب النفطية في قضاء قلعة صالح التابع لمحافظة ميسان"، موضحة أنه تم الكشف المبكر عن محاولة الخرق، حيث تمكنت القوة من ضبط سيارة "صهريج" في محل الحادث، وتم فتح التحقيق.

على جانب آخر، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، أن الأول من شهر مايو الجاري نحتفل فيه بعيد العمال، ونحن نحشذ الهمم لأجل معركة البناء المستمرة.

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر "الأول من مايو الجاري مناسبة لنحيي الأيادي العاملة، نساء العراق ورجاله من الذين لم يتوقفوا عن العطاء جيلاً بعد آخر، وآمنوا بقيمة العمل".

وأضاف " في يوم العمال العالمي، نشحذ الهمم لأجل معركة البناء المستمرة، عراقنا شيدته الضمائر والسواعد المؤمنة بها، وستستمر في البذل لإعماره".