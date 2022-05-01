شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يحول 107 ملايين دولار إضافية لمشروع يدعم تعافى الأردن اقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حوّل البنك الدولي، 107 ملايين دولار كدفعة ثانية من الدفعات الخاصة ببرنامج يدعم الأردن في تسريع تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل، بحسب ما نقله تليفزيون "المملكة" الأردني.

ومع الدفعة الجديدة، التي حوّلت بنهاية أبريل الماضى، يرتفع إجمالي الدفعات إلى 230 مليون دولار، بعد تحويله 123 مليون دولار في أغسطس 2021، للمشروع البالغ قيمته الإجمالية نحو 1.2 مليار دولار، ليصبح ثاني إجراء صرف من مدفوعات المشروع، الذي يلتزم البنك بتمويله بقيمة 500 مليون دولار.

ووافق البنك الدولى في 10 يونيو 2021، على البرنامج لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا، كما وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية على تقديم تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج ومساعدة الأردن في معالجة الفقر.

وتظهر بيانات المشروع أن الحكومة الأردنية ستلتزم بتوفير 463 مليون دولار من القيمة الإجمالية للمشروع التي تصل إلى 1.213 مليار دولار.

وتوقع البنك الدولي أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ.