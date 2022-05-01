شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يقرر فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض اغلاق على الضفة الغربية وإغلاق معابر غزة اعتبارا من عصر الثلاثاء المقبل وحتى صباح الجمعة من هذا الأسبوع بمناسبة ما يسمى عيد الاستقلال .

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي في بيان له "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي تقرر فرض اغلاق شامل ابتداء من يوم الثلاثاء 3/5/2022 في الساعة الثالثة مساء. وسيتم اعادة فتح المعابر ورفع الاغلاق في يوم الجمعة 6/5/2022.".