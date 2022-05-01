شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال مدير عام صحة كركوك، نبيل حمدي بوشناق في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -، أن "دائرة صحة كركوك سجلت أول إصابة بمرض الحمى النزفية لمواطن يبلغ من العمر 47 عاما يعمل جزارا في أماكن الذبح العشوائية".

وأوضح بوشناق أن "الدائرة باشرت باجراء الفحوصات اللازمة عند ظهور الأعراض لدى المريض وتم ارسال عينات الدم إلى مختبر الصحة العامة في بغداد وتبين أنه مصاب بالحمى النزفية"، لافتا إلى أن "حالة المريض مستقرة".

وكانت وزارة الصحة العراقية قد حذرت أمس من تفشي مرض "الحمى النزفية" في الوقت الحالي، كاشفة عن أن إصابات العام الحالي بالمرض بلغت 18 شخصا و4 وفيات بمحافظة ذي قار مع حالات أخرى بالديوانية والنجف والمثنى.

يذكر أن أعراض مرض "الحمى النزفية" بمرحلته الأولى هي ارتفاع درجة الحرارة والخمول وآلام مختلفة في الجسم والبطن.