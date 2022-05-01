جوجل تضيف خاصة جديدة لحماية خصوصية مستخدميها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أضافت شركة خدمات الإنترنت، حيث تعرض للمستخدمين إرشادات الأمن والخصوصية في إي تطبيق مثل طريقة جمعه للبيانات وحمايتها واستخدامها قبل تنزيل التطبيق.



وذكرت جوجل في منشور عبر الإنترنت: "سمعنا من المستخدمين ومطوري التطبيقات أن عرض البيانات التي يجمعها أي تطبيق دون سياق إضافي ليس كافياً. لذلك صممنا قسم داتا سيفتي لكي يسمح للمطورين بتقديم عرض واضح للبيانات التي يجمعها التطبيق والغرض من جمعها وطريقة استخدامها بعد ذلك".

وبحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن قسم "داتا سيفتي" يعرض ما يلي:

.هل يجمع مطور التطبيق المطلوب بيانات المستخدمين ولأي غرض

.هل يقوم المطور بتبادل البيانات مع طرف ثالث

.عوامل الأمان في التطبيق مثل تشفير البيانات أثناء النقل وهل في مقدور المستخدم طلب حذف البيانات الخاصة به

.هل يلتزم التطبيق بمعايير جوجل بلاي الأسرية والتي تستهدف توفير حماية أكبر للأطفال عند تعاملهم مع بلاي ستور

.هل المطور حصل على شهادة اعتماد لتطبيقه وفقاً لمعايير الأمن العالمية

كانت غوغل قد أعلنت عن خدمة "داتا سيفتي" لأول مرة في يوليو (تموز) الماضي وهي تغطي كل التطبيقات التي يعرضها بلاي ستور سواء التي تطورها غوغل أو يطورها أي طرف آخر.

كما يمكن للمستخدم أن يتحكم بصورة أكبر في البيانات المطلوبة عند تنزيل التطبيقات. على سبيل المثال إذا طلب التطبيق من المستخدم تحديد مكان وجوده أثناء التنزيل يمكن للمستخدم اختيار خيار "استخدام لمرة واحدة" وهو ما يعني أن التطبيق أو المطور لن يستطيع معرفة مكان المستخدم بعد التنزيل. كما يمكنه اختيار الاستخدام عند استخدام التطبيق فقط، أو الاستخدام طوال الوقت.

كما يمكن للمستخدم الدخول إلى قسم "خصوصية أندرويد" أو (أندرويد برايفسي) لكي يعرف مستويات وصول تطبيقاته إلى بياناته.