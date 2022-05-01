شركة إكسبلودنج كيتينز تطرح ألعابها الشهيرة عبر نتفليكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

باعت شركة ألعاب الكمبيوتر الأمريكية إكسبلودنج كيتينز أكثر من 18 مليون نسخة من لعبة الورق التي تحمل اسمها وتحظى بشعبية هائلة في العالم.



وقد بدأت الشركة الموجود مقرها في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، طرح ألعابها الشهيرة عبر منصة نتفليكس أكبر منصة في العالم لبث الأفلام والعروض التلفزيونية عبر الإنترنت.

الصفقة الأولى من نوعها

وتعتزم نتفليكس طرح نسخة من لعبة "إكسبلودينج كيتينز" للأجهزة المحمولة في مايو (أيار) الحالي. كما تعمل المنصة على تطوير سلسلة رسوم متحركة مستمدة من اللعبة الشهيرة، حيث يأتي الخير والشر إلى الأرض في شكل قطط منزلية مكتنزة، على أن يبدأ بثها في العام المقبل.

تأتي هذه الصفقة الأولى من نوعها في الوقت الذي تدرس فيه منصة نتفليكس الاستثمار في قطاع ألعاب الفيديو المزدهر، والذي يجذب قطاعاً كبيراً من الجمهور الشاب.

وقال مايك مون مدير إدارة الرسوم المتحركة في نتفليكس في بيان إن "التطوير المشترك لأي لعبة أو مسلسلات الرسوم المتحركة يفتح أرضاً جديداً أمام نتفليكس... ولا نستطيع التفكير في لعبة أفضل من بناء عالم حولنا أفضل من إكسبلودينج كيتينز، باعتبارها واحدة من الأكثر ابتكاراً وإبداعاً وأصالة في هذا القرن".

حملة كيك ساترتر

أطلقت شركة إكسبلودينج كيتينز على موقع كيك ستارتر المخصص لجمع التمويلات في 2015 على يد الرئيس التنفيذي للشركة إيلين لي وماثيو إنمان مدير الابتكار فيها ومطور موقع الرسوم الفكاهية أواتميل وشين صمول المطور المشارك للعبة.

وتمكنت حملة كيك ساترتر من جمع 7ر8 مليون دولار لصالح إكسبلودنج كيتينز خلال 30 يوماً. ويتم توفير اللعبة حالياً بأكثر من 30 لغة، وتباع النسخة الواحدة منها مقابل 20 دولاراً.