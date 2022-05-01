شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الفلسطينية: 27 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في أبريل الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا"، 27 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال شهر أبريل الماضى.

وذكر تقرير "وفا" الشهري، أن الانتهاكات الإسرائيلية تواصلت ضد الصحفيين الفلسطينيين وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحي والمعدني والقنابل المسيلة للدموع واعتدت عليهم بالضرب والاعتقال المباشر أو بتقديمهم للمحاكمات ضمن سياستها الهادفة لمصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير؛ للتغطية على جرائمها اليومية بحق المواطنين العزل ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

وأوضح التقرير أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الاقصى بمدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك انتهكت كافة الحقوق والحريات التي يكفلها قانون حقوق الانسان، بتعرضها لكافة حقوق وحريات الفلسطينيين بمختلف فئاتهم، خاصة استهداف وسائل الاعلام والصحفيين للحيلولة دون نشر حقيقة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية التي تجري على الأرض الفلسطينية.

وأن عدد المصابين من الصحفيين خلال أبريل جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، بلغ 9، في حين أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات بلغ 12 حالة، كما سجلت 6 حالات اعتداء على المؤسسات والمعدات الصحفية.