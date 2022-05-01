التقبيل وشرب القهوة أمور باتت ممكنة في عالم ميتافيرس الإفتراضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وُصف عالم Metaverseكمكان يمكن للناس أن يعيشوا فيه تخيلاتهم ولكي تكون هذه التجارب غامرة حقا، لا يتعلق الأمر فقط بما يمكن للشخص رؤيته وسماعه، ولكن أيضا ما يمكنك أن الشعور به.



كشف العلماء في ولاية بنسلفانيا عن تقنية جديدة مشبعة بالبخار تجعل من الممكن "تقبيل" شخص ما في metaverse عن طريق إرسال أحاسيس إلى شفتيك وأسنانك ولسانك.

وقام العلماء بتعديل سماعة الواقع الافتراضي (VR) من خلال تركيبها بتقنية اللمس، مما يعني أنها تحاكي اللمس من خلال تطبيق القوى والاهتزازات والحركات.

وتستخدم مجموعة رقيقة من محولات الطاقة المدمجة في الجانب السفلي من سماعة الرأس VR التي توجه طاقة الموجات فوق الصوتية إلى أجزاء مختلفة من الفم، الإضافة إلى تقبيل الأحاسيس، يمكن استخدام هذه التقنية للشرب من نافورة مياه افتراضية أوالتدخين.

وتم تطوير النموذج الأولي لسماعة الرأس، وهي عبارة ع Oculus Quest 2، من قبل باحثين في مجموعة Future Interfaces Group التابعة لجامعة كارنيجي ميلون في بيتسبرغ، بنسلفانيا.

لا تتطلب سماعة الرأس وضع أي معدات على فم المستخدم أو في فمه، بدلاً من ذلك، توضع المكونات فوق الأنف.

ووفقا للفريق، تم التغاضي عن الفم إلى حد كبير باعتباره هدفا لمسيا في الواقع الافتراضي والواقع المعزز (AR)، على الرغم من احتلاله المرتبة الثانية من حيث الحساسية خلف أطراف الأصابع.

وعادة ما تطبق ردود الفعل اللمسية الاهتزازات على يدي الشخص عبر أجهزة التحكم، وغالبا في ألعاب الفيديو لتتناسب مع طريقة اللعب مثل الشعور بالاهتزاز في FIFAعندما تضرب كرة القدم.

يقول الباحثون: "يوفر قرب الفم من سماعة الرأس فرصة كبيرة لتمكين التأثيرات اللمسية داخل الفم، دون الحاجة إلى تشغيل الأسلاك أو ارتداء ملحق إضافي".

ويضيف الباحثون : "لقد طورنا مجموعة رقيقة ومضغوطة من محولات الطاقة فوق الصوتية، التي يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات لمسية على الفم.