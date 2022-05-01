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موريتانيا تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت موريتانيا أن يوم غد الإثنين، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت اللجنة الموريتانية المركزية لمراقبة الأهلة - وهي جهاز حكومي، في بيان أنها لم تتوصل لما يثبت رؤية هلال شوال ليل السبت/الأحد، وعليه فإن الأحد هو المكمل لشهر رمضان.

وقال القاضي محمد محمود ولد غالي رئيس اللجنة - في ختام اجتماعها في وزارة الشؤون الاسلامية في نواكشوط - إنه بناء على التحريات اللازمة التي أجرتها؛ فإن عيد الفطر سيكون يوم الاثنين، الثاني من مايو .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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