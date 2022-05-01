شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل و القصيم يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الأحد صحوا إلى غائم جزئيا ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة شمالاً وشرقاً مثيرة للغبار نهاراً تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح : شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج خاصة شمالاً فيما يحدث المد الأول عند الساعة 51 13: والثاني عند الساعة 01:35 والجزر الأول عند الساعة 19:18 والثاني عند 08:12 .

بحر عمان: متوسط إلى مضطرب الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:42 والمد الثاني عند الساعة 21:42 والجزر الأول عند الساعة 16:15 والجزر الثاني عند الساعة 04:28.

الكويت: