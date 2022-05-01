شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيجر يتسلم رسالة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تسلم رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، رسالة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، حيث سلمها المبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة إلى إفريقيا نصيرو باكو أريفاري، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها في غرب أفريقيا.

وأكد أريفاري - وفقا لما نقلته وكالة انباء السعودية (واس) - أهمية الدور الذي تضطلع به النيجر داخل المنظمة والمنطقة.

وتم - خلال اللقاء - مناقشة تطورات الوضع السياسي والأمني في المنطقة شبه الإقليمية لغرب أفريقيا وضرورة تضافر الجهود في هذا المضمار بين منظمة التعاون الإسلامي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.