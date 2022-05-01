شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا دون وفيات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر تسجيل إصابة واحدة جديدة، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان- أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى ٢٦٥ ألفا و٧٨٠ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣٥٥ شخصا، فيما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.



وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.