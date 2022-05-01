شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الإمارات وتركمانستان يبحثان تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، علاقات الصداقة والتعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد على العلاقات الإماراتية التركمانية المتميزة وما تزخر به آفاق التعاون المشترك بين البلدين من فرص واعدة للنمو والتطور على مختلف الأصعدة.

من جهته، أكد ميريدوف حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.