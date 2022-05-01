شكرا لقرائتكم خبر عن قائد شرطة بغداد يوجه بمضاعفة الممارسات الأمنية لفرض هيبة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي، السبت، بمضاعفة الممارسات الأمنية في العاصمة.

وذكرت شرطة بغداد - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن قائد شرطة بغداد وجه، خلال زيارة ميدانية ضمن الشوارع الرئيسية والتقاطعات وشارع الفلاح والداخل والجوادر، القطاعات التابعة للقيادة بالتشديد وبالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية بمضاعفة الممارسات الأمنية".

وأضاف البيان: "أن هذا التوجيه يأتي لفرض هيبة الدولة والقبض على المطلوبين".