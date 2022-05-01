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قائد شرطة بغداد يوجه بمضاعفة الممارسات الأمنية لفرض هيبة الدولة

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القاهرة - سامية سيد - طالب قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي، السبت، بمضاعفة الممارسات الأمنية في العاصمة.

 

وذكرت شرطة بغداد - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن قائد شرطة بغداد وجه، خلال زيارة ميدانية ضمن الشوارع الرئيسية والتقاطعات وشارع الفلاح والداخل والجوادر، القطاعات التابعة للقيادة بالتشديد وبالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية بمضاعفة الممارسات الأمنية".

 

وأضاف البيان: "أن هذا التوجيه يأتي لفرض هيبة الدولة والقبض على المطلوبين".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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