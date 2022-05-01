شكرا لقرائتكم خبر عن أسوة بأفغانستان.. حزب فلسطينى يعلن الأحد أول أيام العيد ونشطاء يعلقون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير الفلسطيني مساء السبت أن اليوم الأحد الأول من شهر مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لثبوت رؤية هلال شهر شوال رؤية شرعية، في بعض بلاد المسلمين.

وقال حزب التحرير الفلسطيني إن اليوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر 2022 ، متقدما للأمة الإسلامية بالتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وكانت ثلاثة دول وهي أفغانستان والنيجر ومالي قد أعلنت أن اليوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد إعلان الجهات الرسمية فيها ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1443 في أكثر من موقع وإقليم.

جاء إعلان حزب التحرير الفلسطيني والدول الثلاثة مخالف لما أعلنته أغلب الدول العربية والإسلامية من أن يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان وان أول أيام عيد الفطر 2022 هو يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022.

فيما سخر عدد من النشطاء الفلسطينيين من إعلان حزب التحرير بأن اليوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

بدوره كتب عزيز حمدي المصري الباحث الفلسطيني في الشأن السياسي الإسرائيلي

على حسابه الرسمي على فيسبوك "حزب التحرير صاحب نظرية الخلافة بقولك إذا تمت رؤية الهلال في إحدى الدولة الاسلامية فيجب على الجميع أن يفطر يوم غد وبناء عليه بعد رؤيته في ولايات تابعة للخلافة الإسلامية في أفغانستان والنيجر فإنه يعلن الأحد أول أيام عيد الفطر ..

هذا الحزب .. حزب التحرير لمش شايفين منو شي يخدم الأمة أو الشعب أو القضية ويحرم المقاومة إلا بوجود الخليفة بعد قيام الخلافة مكانهم الحجر الصحي والعقلي رحمة بنا وبهم ... ولبدو يقول ديكتاتوري يقول شو ما بدو".

فيما علقت الصحفية الفلسطينية صافيناز اللوح عبر حسابها الرسمي على فيسبوك بالقول "بيان حزب التحرير.. شافو هلال شوال من العين الصغرى".