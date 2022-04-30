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صاروخان يستهدفان قاعدة عين الأسد التي يتواجد فيها التحالف الدولي غربي العراق

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، باستهداف قاعدة عين الأسد التي يتواجد فيها التحالف الدولي غربي البلاد.

وذكر مراسلنا، أن صاروخين سقطا في محيط القاعدة العسكرية التي يتواجد فيها التحالف الدولي غرب العراق.

وأضاف، أن الصاروخين أطلقا من قضاء هيت غرب الأنبار.

وكانت القاعدة قد شهدت مطلع الشهر الجارى سقوط طائرة مسيرة واستهداف أخرى حاولتا قصف مقار القاعدة الأمريكية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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