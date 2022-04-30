شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخان يستهدفان قاعدة عين الأسد التي يتواجد فيها التحالف الدولي غربي العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، باستهداف قاعدة عين الأسد التي يتواجد فيها التحالف الدولي غربي البلاد.

وذكر مراسلنا، أن صاروخين سقطا في محيط القاعدة العسكرية التي يتواجد فيها التحالف الدولي غرب العراق.

وأضاف، أن الصاروخين أطلقا من قضاء هيت غرب الأنبار.

وكانت القاعدة قد شهدت مطلع الشهر الجارى سقوط طائرة مسيرة واستهداف أخرى حاولتا قصف مقار القاعدة الأمريكية.