شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشعب الصومالى يحدد 4 مايو المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد رئيس مجلس الشعب الفيدرالى الصومالى المنتخب، شيخ آدم محمد نور، يوم 4 شهر مايو المقبل، موعداً لمواصلة ملفات مصادقة الميزانية المالية، وتحديد انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وقال السيد شيخ آدم محمد نور، بعد تسلمه مهام عمله رئيساً لمجلس الشعب من سلفه محمد مرسل شيخ عبد الرحمن : “أشكر جميع أعضاء مجلس النواب، وعلى عاتقنا مهمة تسريع العملية الانتخابية لرئيس الجمهورية” مضيفا أنهم يأخذون إجازة عيد الفطر، ومن ثم يجتمعون في 4ن شهر مايو القادم للشروع في المهام المنوطة بهم.

وأكد أن الجلسة القادمة ستكون العمل مع إنهاء الشكاوى، والشروع في موافقة الميزانية المالية لعام 2022م، كما سيتم تشكيل لجنة مكلفة بانتخاب رئيس الجمهورية القادم”.

وحضر الاجتماع، النائب الأول لرئيس مجلس الشعب الصومالى، سعدية ياسين حاجي سمتر، والنائب الثاني لرئيس المجلس، عبد الله عمر أبشرو.